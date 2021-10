Naraščanje števila okužb in naval na testiranje

Število okužb z novim koronavirusom v zadnjih tednih v Furlaniji - Julijski krajini narašča, za slabšanje epidemiološke slike pa je odgovorna situacija v Trstu, kjer beležijo najvišji porast okužb. Delno so za to kriva nižja precepljenost tržaške populacije in številna žarišča med šolarji v nižjih razredih, delno pa tudi visok odstotek starejše populacije, pri kateri se delež protiteles že niža, saj je oba odmerka cepiva proti covidu-19 večina prejela že pred osmimi meseci.

To je v deželnem svetu včeraj sporočil deželni podpredsednik Riccardo Riccardi, ki je postregel tudi s podatkom, da je tržaška rast okužb primerljiva s tisto oktobra lani. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je sedemdnevna pojavnost na 100 prebivalcev v Trstu štirikrat višja od državnega povprečja: 127 primerov na 100 tisoč prebivalcev. Deželno povprečje pa znaša 46 primerov na 100 prebivalcev.

Zaradi uvedbe covidnega potrdila za vstop na delovno mesto v zadnjih dneh beležijo naval na testiranje v lekarnah. Povpraševanje po brisih se je drastično povečalo. V večini lekarn se je na brise treba predhodno naročiti, prvi prosti termini so šele po 7. novembru. Že več dni pa je dolgo vrsto ljudi videti pred lekarno Picciola pri Stari mitnici, kjer teste opravljajo brez predhodnega naročanja.