Naročil pijačo, ni pa je hotel plačati

Zavil je v lokal na Drevoredu Sanzio, naročil pijačo, a zanjo ni hotel plačati. Na kraj je včeraj zvečer prispela patrulja policistov s tržaške kvesture, saj je omenjeni moški v lokalu razgrajal. Ko je zagledal policiste, je moški, ki je očitno že globoko pogledal v kozarec, postal nasilen. Vprašali so ga za osebni dokument, a ga ni hotel izročiti. Policisti so 33-letnika zato odpeljali na kvesturo: doletela ga je prijava zaradi preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in goljufivega primera plačilne nesposobnosti.