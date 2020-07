»Predpostavka je po moji oceni nujna: Narodni dom je skupni dom Slovencev in Hrvatov. Predsednik prvega, ustanovnega odbora društva Narodni dom Matko Mandić je bil Hrvat, na primer. Hrvati in Slovenci so konec preteklega stoletja sodelovali na političnem, gospodarskem in zlasti kulturnem področju, tako da si podobnega sodelovanja želimo s svojimi prijatelji slovenske narodne skupnosti tudi danes.«

Predsednik hrvaške skupnosti – Hrvatske zajednice – v Trstu Damir Murković je ob 100-letnici požiga Narodnega doma na njegovo pročelje položil venec, saj sta hrvaška in slovenska skupnost tukaj avtohtoni skupnosti, vse od 13. stoletja, če ne prej.

Ob polaganju venca ste dejali, da upate v nov dialog in sodelovanje.

Narodni dom je bil med letoma 1904 in 1920 skupni dom, kraj srečevanja in sodelovanja, tako da lahko sedaj znova uberemo to pot. Pri vprašanju Narodnega doma bo treba po moji oceni gledati vključevalno: v njem bo prostora za številne realnosti, ki so danes zapostavljene in ne razpolagajo s svojimi prostori. Mi imamo na primer samo pisarno v Ul. Carducci, svojega sedeža ali informativne točke nimamo, naše kulturne dejavnosti pa potekajo »v gosteh«. Vrzel bi zato radi zapolnili in znova postavili temelje temu kulturnemu narodnemu hramu, kjer bodo domovali tradicija, kultura in skupne zgodbe, katerim bomo pisali nove strani svetlega sožitja.