Narodni dom so požgali fašisti ali »jugoslovanski teroristi«?

»Iz medijev smo izvedeli o letošnjem nizu dogodkov in spominskih svečanosti ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodusa in ob zapletenem dogajanju na vzhodni meji. Na seznamu je na vidnem mestu opaziti logotip Občine Trst. Presenečeno in z obžalovanjem jemljemo na znanje nekatere načrtovane dogodke,« sta v pismu tržaškemu županu Robertu Dipiazzi zapisala predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj.

Obregnila sta se ob pogovor »o slovenskem lažnem samopomilovanju« od Avstro-Ogrske monarhije do zavezniške uprave, ki bo 13. februarja v deželni dvorani Tessitori v Trstu. Sporno se jima zdi tudi srečanje, na katerem bodo 15. februarja poglabljali »resnico o jugoslovanskih teroristih« iz leta 1920 ter o njihovih odgovornostih pri požigu hotela Balkan oz. Narodnega doma. Oba dogodka prirejajo fundacija Rustia Traine, združenje Dalmati italiani nel Mondo in Lega nazionale, se pravi »združenja, za katera ni novost, da obravnavajo tovrstne tematike na način, ki izkrivlja resnico.« Ob tem torej predsednika krovnih organizacij izpostavljata: »Postavljamo si vprašanje o odnosu, ki ga ima v tem specifičnem kontekstu tržaška občinska uprava: Narodni dom so požgali fašisti (za kar so si svojčas deklarativno jemali tudi zasluge) ali “jugoslovanski teroristi”?«.