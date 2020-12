»Naše naftno ležišče je kmetijstvo«: tako se je na današnji tiskovni konferenci v kavarni San Marco glede dejavnosti Lokalne akcijske skupine (LAS) Kras v letu 2020 izrazil predsednik David Pizziga, ko je skupaj z Robijem Jakominom in Alešem Pernarčičem podal obračun delovanja v iztekajočem se letu. Le-to je bilo posebej težavno zaradi pandemije virusa covid-19, kljub temu pa je ustanovi uspelo izpeljati veliko stvari na področju pomoči krajevnim pridelovalcem in proizvajalcem ter turizmu, v prvi vrsti s spletnim portalom Trieste.Green, ki je proizvajalcem omogočil prodajo in trženje svojih pridelkov in proizvodov tudi v času zapore.

Za LAS Kras je bilo leto 2020 v znamenju sodelovanja, inovacij, programiranja, strategij in trdega dela oz. garanja, je bilo rečeno na srečanju z novinarji, na katerem so predstavniki ustanove orisali izvedene razpise za dodeljevanje sredstev za lokalne razvojne strategije, kot npr. tiste za posaditev novih vinogradov ter ponovno ureditev približno pet hektarjev zapuščenih zemljišč. Potem so tu še razpisi za prispevke za ureditev sprejemnih obratov ter za oblikovanje mreže podjetij za e-nakupovanje na območju Krasa in Istre. Zlasti v poletnem času je LAS Kras izvedel številne dogodke na področju turistične promocije, dalje se je posvetil iskanju novih finančnih virov (npr. za ovrednotenje kraške gmajne), pozornost pa je posvetil tudi mednarodnemu sodelovanju zlasti s Slovenijo, a ne samo (tu je bilo omenjeno zlasti sodelovanje pri pripravi marketinškega načrta v okviru čezmejnega načrta za kraški geopark. Pravkar se zaključuje čezmejni Interreg projekt Fish-Agro Tech s ciljem izkoristiti tehnološke inovacije v korist krajevnih pridelovalcev.

V letu 2021 načrtujejo razpise za inovacije pri kmetijskih proizvodnih verigah, dalje za ponovno pridobitev zapuščenih zemljišč ter za ureditev pešpoti in kolesarskih stez, dalje za mlade kmetovalce in turistično promocijo. Delali bodo tudi za zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje ter za krepitev proizvodnje krožne in okoljsko vzdržne električne energije.