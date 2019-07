Našel in vrnil moško torbico s 1600 evri

30-letni Tržačan je pozno sinoči na železniški postaji v Vižovljah na pultu pri blagajni našel moško torbico. Ker ni bilo nikogar in so bila okenca že zaprta, se je odpovedal prihajajočemu vlaku, odšel v Nabrežino in jo izročil karabinjerjem. Po pregledu torbice so ugotovili, da je bilo v njej poleg dokumentov lastnika tudi več bankovcev za skupnih 1600 evrov.

Nabrežinski karabinjerji so našli lastnika. Gre za 74-letnega tržaškega upokojenca, ki je dan preživel na morju v Sesljanu. Ko se je odpravljal na vlak, da bi se vrnil v Trst, je zaradi ostale prtljage odložil torbico na pult pri blagajni in jo nato pozabil.