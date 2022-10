Naselje Barcolana odprli pokrovitelji

Z razstavnimi prostori, v katerih se predstavljajo glavni pokrovitelji, je danes odprla vrata Barcolana Village (Naselje Barcolana), ki bo trajala do prihodnje nedelje. Sponzorske stojnice se nahajajo na Velikem trgu, manjši del je tudi na nabrežju, kjer bo dogajanje v živo stopilo šele v sredo, ko bodo odprli še druge šotore. Že današnji dan pa je pritegnil veliko število obiskovalcev.

Na osrednjem mestnem trgu so tako radovedneži občudovali, nekateri že kupovali, majice, puloverje, jakne in druge kose oblačil pokrovitelja 54. Barcolane. Celotna kolekcija je letos v sivi barvi, ki jo bogatijo roza (za ženske) in smaragdno zeleni detajli (za moške). Dobro obiskan je bil tudi šotor, kjer prostovoljke kluba SVBG delijo informacije o spremljevalnih dogodkih in regatah. Par korakov stran pa je že dejaven kotiček, v katerem bodo meteorologi vse do prihodnje nedelje, ko bo na programu regata vseh regat, jadralce oskrbovali z informacijami o vetru in vremenskih razmerah na sploh.

Danes so uradno odprli tudi stojnico Občine Trst, na kateri bodo promovirali novo spletno stran, v sklopu katere bodo obiskovalci prejemali pojasnila o načrtih Dipiazzevega odbora v Starem pristanišču.