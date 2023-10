Naselje Barcolana odprlo svoja vrata

Kar 200 razstavljavcev, med katerimi so institucionalni predstavniki, pokrovitelji, turistični ponudniki, gostinci in trgovci navtične opreme, se letos predstavlja v Naselju Barcolana. To je zaživelo danes na tržaškem nabrežju, kjer se bo dogajalo vse do nedelje. Prvi obiskovalci so naselje obiskali že dopoldne, največji obisk pa pričakujejo konec tedna, so povedali na predstavitvi naselja, v katerem razstavni prostori zasedajo 2500 kvadratnih metrov veliko površino.

Tako kot v preteklosti, se tudi letos Slovenija in slovenski turistični ponudniki predstavljajo na šestih razstavnih prostorih oz. šotorih.

Slovenske kmetije

Posebej se predstavlja tudi turistične kmetije. Slovenske kmetije s Tržaškega in tiste z onstran meje se predstavljajo pod imenom Turistične kmetije brez meja. V razstavnem prostoru bodo obiskovalci lahko tudi okušali specialitete kmetijskih pridelovalcev. Nedaleč stran bo mogoče kupiti tudi specialitete s Sardinije, za tiste zares lačne pa je na začetku nabrežja, nasproti kanala, gostinski obrat z mesom na žaru, in sicer na ameriški način.

Kot že veleva tradicija, se predstavlja tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, ki bo vse dni ponujalo pester program, ki predvideva tudi predstavitev nove interaktivne jezikovne igre. V tem razstavnem prostoru prodaja letošnje gledališke abonmaje SSG. Zabavno bo tudi na Velikem trgu, kjer se že nekaj ni predstavljajo glavni pokrovitelj, med katerimi je tudi tekstilni ponudnik letošnje kolekcije oblačil za 55. Barcolano. Pred info točko, v kateri prodajajo tudi doživljajske pakete, je za ljubitelje košarke postavljen tudi koš, v katerega je mogoče tudi metati žogo.