Nasilna družina v zaporu

Policisti so aretirali tri člane nasilne družine, očeta, mater in hčer, ki so osumljeni kraje, povzročitve hudih telesnih poškodb in motenja posesti. Četrto osebo pa so aretirali zaradi posesti droge z namenom razpečevanja.

Dogajalo se je avgusta, ko sta se v nekem baru v Ul. Grego v Naselju sv. Sergija dva para sprla zaradi psa, ki je enega od dveh motil. Vnel se je prepir, ob prerivanju je eden od vpletenih z velikim kozarcem za pivo prebil vetrobransko steklo avtomobila. Prihiteli so policisti, ki so duhove pomirili.

Ko je že kazalo, da je vsega konec, se je spor zaostril. Naslednje jutro je namreč prišla na dom drugega para celotna družina, oče, mati, sin in hči. Žensko, ki jim je nevedoča odprla vrata, sta mati in hči napadli in jo pretepli s pestmi in brcami. Prav tako sta oče in sin pretepla moža, ki je prihitel, da bi jo branil. Po pretepu se je nasilna družina oddaljila, zakonca pa sta poklicala na pomoč reševalce službe 118 in policiste. Prepeljali so ju v bolnišnico, kjer so jima zdravniki izrekli po 30 dni prognoze zaradi zlomov in poškodb.

Ko sta se zakonca vrnila na dom, pa ju je čakalo še neprijetno presenečenje. Iz predala sta namreč izginila gotovina in zapestnica. Na kraju je bilo tudi več madežev krvi, stanovanje pa je bilo v popolnem neredu.

Sodnik za predhodne preiskave je za očeta, mater in hčer, ob upoštevanju, da so že v preteklosti imeli več opravka s pravico in da so pri zadnjem dogodku uporabili nenadejano nasilje, odredil pripor.

Med hišno preiskavo pri obtoženi hčerki so policisti aretirali še enega moškega zaradi posesti in razpečevanja mamil, pri njenih starših pa so zasegli tri zabojčke z marihuano.