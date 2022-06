Nasilni napad na drevoredu

Trg Volontari giuliani v Trstu in njegova okolica sta bila ponovno prizorišče nasilnega napada. Potem ko se je moški pred dnevi znesel nad upraviteljem enega od barov na trgu, je včeraj zvečer prišlo do pretepa na bližnjem Drevoredu 20. septembra. Po doslej zbranih informacijah naj bi se okrog 21. ure skupina moških znesla nad 40-letnikom in mu povzročila resne poškodbe. Po neuradnih podatkih naj bi uporabili tako palice kot nože. Na mestu so bili zdravstveniki službe 118, ki so napadenega odpeljali v bolnišnico. Dogodek preiskuje policija.