Nasilno negovalko odkrili s skritimi kamerami (video)

Lokalna policija je na Facebooku objavila pretresljiv video o nasilni negovalki, ki je tepla priletno varovanko. V stanovanju, kjer se je udejanjalo nasilje, so postavili več skritih kamer, ki so posnele to, česar ne bi želeli nikoli videti.

Z varovanko, gospo staro čez osemdeset let, je negovalka ravnala vse prej kot ljubeznivo, je videti iz videoposnetka, kar smo tudi poročali v sredo. Zmerjala jo je, jo odrivala, jo vlekla za lase in ji prisolila tudi kako klofuto. Zaradi tega se je 68-letna negovalka, gruzijska državljanka, znašla v tržaškem zaporu.