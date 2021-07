Naslajali so se nad otroško pornografijo

Tržaški policijski oddelek za računalniški kriminal po obsežnejši preiskavi aretiral 45-letnika iz sosednjega Veneta, še dva moška pa ovadil zaradi posedovanja in širjenja otroške pornografije. Javna tožilka Lucia Baldovin, ki je koordinirala preiskavo, je odredila zaseg večje količine datotek; prikazovale so nasilje nad otroki, med katerimi so bili tudi dojenčki.

Aretirani je na znano platformo za deljenje vsebin naložil večje število videoposnetkov in fotografij, ki so prikazovali mladoletnike, večkrat otroke, v spolnih aktih z drugimi otroki, z odraslimi in v nekaterih primerih celo z živalmi. Policisti so rekonstruirali mrežo uporabnikov, ki so posegali po omenjenih pornografskih vsebinah, pri čemer so tudi razkrinkali, kdo se je skrival za spletnimi psevdonimi.

Naleteli so še na dva moška, ki sta podobno kot aretirani delili pornografske vsebine – gre za italijanska državljana, stara med 20 in 25 let in stanujoča v okolici Milana in Barija. Eden od njiju se je v spletnih klepetalnicah bahal, da naj bi tudi sam sodeloval pri pedofilskih odnosih, preiskovalci sklepajo, da zato, ker je s tem hotel vzbuditi pozornost sogovornikov, saj niso našli dokazov, da bi se omenjena dejanja res zgodila. Med hvalisanjem je celo pripomnil, da »družba žal ne razume naših strasti«. Milančana so tamkajšnji policisti aretirali, drugega pa ovadili.