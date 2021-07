Našli obrambno strukturo, ključno v bojih proti Histrom

Na griču Koromačnik v dolinski občini so arheološka izkopavanja rimskega tabora iz republikanske dobe razkrila prostorne in kompleksne obrambne strukture, ključne v prvem in drugem stoletju pred našim štetjem v bojih proti Histrom. Gre za nova spoznanja na področju rimske vojaške arhitekture. Odigravale so pomembno vlogo v bitkah med letoma 178 in 177 pred našim štetjem, ki so se zaključile s porazom Histrov, o čemer pričajo viri nekaterih antičnih zgodovinarjev in nadaljnji vojni dogodki, ki so pustošili približno do sredine prvega stoletja pred našim štetjem.