Iskanje tržaškega petnajstletnika Mattiasa Giunte, ki so ga svojci in varnostni organi v ponedeljek iskali, ker se je bil dan pred tem oddaljil od doma in se ni vrnil, se je zaključilo, so sporočili s tržaške kvesture. Kaže torej, da so mladoletnika našli – ali se je pač sam vrnil domov.