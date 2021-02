Našli pogrešano 84-letnico

Iskalna akcija 84-letne oskrbovanke doma za starejše Hotel Fernetti, ki so jo pogrešali od včerajšnjih popoldanskih ur, se je sinoči ob 23.17 uspešno zaključila. Gasilci so gospo Livio našli na gozdnatem območju v bližini tovornega terminala pri Fernetičih, ki ga upravlja družba Interporto. Bila je med grmovjem, zmedena in premražena, toda v dobrem splošnem zdravstvenem stanju. Štiriinosemdesetletnico so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico.

Iskalna akcija je stekla v včerajšnjih popoldanskih urah, ko so v domu Hotel Fernetti opazili njeno izginotje.