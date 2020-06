Dvanajstletno deklico, ki so jo starši danes pogrešali v Saležu in za katero je stekla obsežna iskalna akcija, so ravnokar našli. Počuti se dobro. Vest so ob 14.49 sporočili gasilci.

Našli so jo gorski reševalci in prostovoljci civilne zaščite na dnu doline, kjer se je uredila začasno ležišče. Bila je v gozdičku le pet minut od svojega doma. Pri iskalni akciji je sodelovalo približno 80 ljudi in helikopter.