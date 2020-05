Nasprotujejo združitvi vrtcev v Škednju

Zamrznitev enega od dveh delujočih slovenskih otroških vrtcev, ki domujeta v šolski stavbi v Škednju, bi bilo zlasti v tem trenutku nesmiselno, tudi zato, ker se še ne ve, kakšne bodo spremembe v šolstvu zaradi epidemije koronavirusa s posebnim ozirom na omejevanje števila otrok v posameznih razredih. Vladne napovedi se usmerjajo v razmerje 5-6 otrok na enega vzgojitelja, zato bi delovanje obeh sekcij rešilo s tem povezane težave in preprečilo izgubo sedanjih prostorov, ki bi jih zaradi novih okoliščin lahko zahtevale druge šole. Na to v pismu opozarjajo starši otrok, ki obiskujejo tamkajšnji slovenski vrtec in šolo, potem ko se je izvedelo, da Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino namerava zamrzniti Otroški vrtec Jakoba Ukmarja od Sv. Ane, ki prav tako domuje v škedenjski stavbi, ter ga dejansko združiti s škedenjskim vrtcem.

Taki rešitvi starši nasprotujejo in opozarjajo tudi na dobro ukoreninjenost vrtca v krajevno skupnost in potencial, da se število vpisanih v prihodnjih letih poveča.

Ob napovedani zamrznitvi vrtca je svojo zaskrbljenost in osuplost izrazilo tudi pokrajinsko tajništvo stranke Slovenska skupnost, ki opozarja, da je vrtec Ukmar mednarodno zaščiten na podlagi Londonskega sporazuma in Osimske pogodbe ter državnih zakonov, deset otrok pa je za manjšinsko šolsko ustanovo v mestu v današnjih razmerah povsem dostojno število, da bi se zanj potegovali. Za SSk sama »zamrznitev« in posledična preselitev otrok iz zaščitene ustanove v drugo utegne biti pravno vprašljiva. »Če pogledamo na ureditev sorodnih manjšinskih šol na tem območju, bomo ugotovili, da se drugi ne bi kar tako odpovedali svoji vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki je emblem prisotnosti narodne skupnosti na teritoriju in njenega razvoja,« opozarjajo še pri SSk, kjer dodajajo, da so manjšinske šole že po naravi in definiciji manjše po obsegu in morajo zato biti urejene in zaščitene s posebnimi pravili. Obenem imajo v zaščitnem zakonu strukturo in organe, ki naj bi skrbeli tudi za spoštovanje mednarodnih in na splošno zaščitnih pravil za naše šole, zato SSk pričakuje in zahteva, da bodo to storili.