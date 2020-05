Nastaja fundacija Narodni dom

Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, sta na delu za sestavo statuta fundacije Narodni dom. Namig za ustanovitev fundacije sta dobili z več strani, saj so po italijanski zakonodaji ravno fundacije najprimernejši subjekti za upravljanje s premoženjem, ustanovili pa bi jo z namenom, da bi prevzela lastništvo nad mogočno palačo v Ulici Filzi. Želja obeh organizacij, katerima predsedujeta Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, je, da bi med upravitelji fundacije bili tudi predstavniki obeh držav – Italije in Slovenije. Pa tudi, da bi formalni akt prevzema lastništva Narodnega doma konkretizirali 13. julija letos, ob stoti obletnici njegovega požiga. Ustanovitev fundacije bi sicer spadala v obsežnejši »paket«, ki predvideva celo vrsto »zamenjav« oziroma novih lastništev, med katerimi je najpomembnejša selitev tržaške univerze v (danes občinsko) stavbo Gregoretti 2 pri Svetem Ivanu.

Na dan, ko se spominjamo požiga Fabianijeve palače, naj bi Narodni dom obiskala predsednika Sergio Mattarella in Borut Pahor, ki sta v zadnjih letih dala odločilni pospešek postopku vračanja Narodnega doma Slovencem v Italiji. Ali bosta diplomaciji obeh držav uskladili vse potrebno za njun obisk, bo znano v prihodnjih tednih, marsikaj pa bo seveda odvisno tudi od epidemiološke slike obeh držav.