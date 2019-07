Nastaja največji kongresni center v severovzhodni Italiji

Gradbena dela za postavitev novega kongresnega centra v starem pristanišču potekajo hitreje, kot so predvidevali. V preteklih dneh so položili prve temelje za postavitev nove hale, ki bo dopolnjevala že obstoječe skladišče 28. Ta se bo imenovala 28 BIS, objekt bo zaobjel 2652 kvadratnih metrov površine, končan pa bo predvidoma do konca septembra. Obe hali skupaj bosta v dolžino merili toliko kot nogometno igrišče in pol (približno 150 metrov), gostili pa bosta največji kongresni center v severovzhodni Italiji, v katerem bodo uredili avditorij z 1848 sedeži.

To je ob včerajšnjem vodenem ogledu gradbišča povedal Diego Bravar, idejni oče kongresnega centra in vodja družbe TCC (Trieste Convention Center), ki vodi projekt ureditve kongresnega centra. Ta je postregel s podatkom, da so do zdaj za postavitev novega objekta porabili že tisoč kubičnih metrov betona in 60 tisoč kilogramov železa. »Podaljšek že obstoječe hale bo edinstven objekt s teraso, ki bo imela čudovit razgled na morje, in sončnimi panoji, s katerimi bo mogoče prihraniti veliko energije. Ob terasi hale 28 BIS bo vhod v kongresni center z barkovljanske smeri, medtem ko bo vhod z mestne strani predstavljala hala 27, v kateri prenova poteka tudi po načrtih. V teh dneh restavratorji prenavljajo pročelje na sprednji strani. Tako v skladišču 27 kot 28 so delavci že končali z instalacijo kablov za električno napeljavo, konec avgusta bodo v halah instalirali tudi inovativne hladilne naprave, ki bodo narejene posebej za ti dve skladišči, v skladišču 28 pa so utrdili tudi protipotresni varnostni sistem.