Nasvidenje v naslednjem laboratoriju

Tiho, vendar ne povsem prazno. Na drugostopenjskih srednjih šolah se tudi v času pouka na daljavo tu pa tam lahko le zasliši glas dijakov ali razlage profesorjev. Že od začetka novembra namreč vladna uredba dopušča, da lahko v šolskih prostorih potekajo laboratoriji in podobne dejavnosti, ki jih je nemogoče preseliti na splet.

Na izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana torej dijaki in dijakinje posameznih razredov že dva meseca raztapljajo kemijske snovi v epruvetah, odkrivajo skrivnosti mehanske tehnologije, načrtujejo elektronska vezja in podobno. Na šoli se vsak razred zglasi enkrat na teden, vsak dan so prisotne tri ali štiri skupine, kar pomeni eno petino šolske populacije.

Podobno se dogaja na tehniškem zavodu Žige Zoisa, sicer le za dijake ene izmed dveh šolskih smeri. Nekateri predmeti na smeri Gradnje, okolje in prostor – kot so topografija, načrtovanje gradenj, informatika, kemija in fizika – namreč predvidevajo tudi delo v laboratoriju. Na liceju Franceta Prešerna so v ponedeljek v laboratorije stopili dijaki trienija smeri uporabne znanosti. Danes bodo sprejeli še tiste prvih razredov klasičnega liceja, ki se pripravljajo na izpit angleščine. Načrtovali pa so tudi delavnico z dvema psihologoma. Želijo si namreč kolikor je mogoče ohraniti osebne stike, da se ne bi mladi doma preveč potrli.

Na liceju Antona Martina Slomška so decembra odprli vrata dijakom s posebnimi potrebami ali specifičnimi učnimi težavami. Omogočili so jim krajšo začasno vrnitev, da bi jim lahko profesorji pomagali vsaj delno premagati ovire, ki na spletu ostajajo nepremagljive. Podobne učne ure za manjše skupinice bodo spet stekle naslednji teden.