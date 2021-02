Naval na peticijo proti fašistični propagandi

Podpornikov predloga zakona Stazzema proti fašistični in nacistični propagandi je vse več tudi na Tržaškem. Danes se je od Trsta do Krasa in Brega vzporedno angažiralo več izvoljenih predstavnikov, ki so na različnih krajih zbirali podpise. Marsikje so že med prvo uro napolnili vse razpoložljive obrazce, tako da bodo akcijo v kratkem ponovili. Vsak občinski svetnik lahko zaprosi za največ dve poli, na vsaki izmed katerih je prostora za trideset podpisov. Ko jih zapolni, lahko ponovno zaprosi za dodatne obrazce. Zakonski predlog na ljudsko pobudo namreč zahteva posebne dokumente, ki jih je treba sproti overoviti.

Gre za dodatno akcijo, s katero se hočejo angažirani posamezniki dokopati do potrebnih 50.000 podpisov na vsedržavni ravni. Drugače se je namreč treba od ponedeljka do petka v dopoldanskih urah najaviti v občinskih uradih in se domeniti za termin, kar pa je za veliko ljudi zaradi službenih obveznosti težko izvedljivo. Na Krasu je bila pionirka na tem področju občinska svetnica Valentina Repini (Demokratska stranka), ki je podpornike ljudske iniciative pričakala v Domu Brdina na Opčinah. Okoli 16. ure pa je že dosegla maksimalno število, čeprav je lahko računala še na obrazce občinskega svetnika Igorja Svaba (Slovenska skupnost). Nekateri so bili torej prisiljeni oditi, ne da bi podpisali. Podoben uspeh je dopoldne v Boljuncu in Nabrežini požela tudi Stranka komunistične prenove. Na prvem prizorišču so podpise zbirali podžupan Goran Čuk in občinska svetnika SKP Paolo Paoletti ter Tanja Mauri, na nabrežinskem koncu pa svetnica Elena Legiša. Podpise so na pobudo levosredinskih strank zbirali tudi na raznih koncih Trsta.