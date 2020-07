Navdušilo jo je socialno delo

Katja Biekar je edina dijakinja na Humanističnem liceju Antona Martina Slomška, ki je višjo šolo zaključila z najvišjo oceno.

Na zaključnem izpitu se je komisiji predstavila s temo tretjega sektorja. Profesorjem je razlagala, kaj tretji sektor sploh je in kdo spada vanj, predavala je o njegovi zgodovini, predvsem pa ga je obravnavala v luči pravnega in humanističnega vidika, kar je tudi povezano z njeno višješolsko smerjo, saj je obiskovala družbeno-ekonomsko smer na liceju Antona Martina Slomška.

Kljub temu, da je odličnjakinja, je bila pred maturo stresirana. Rekla je, da jo je pred maturo mirila najboljša prijateljica. »Ko pa sem začela predavati, se mi je zdel to kot prijateljski pogovor. Profesorji so bili prijazni in ni bilo tako težko, kot se je sprva zdelo,« je povedala Katja.

Učenje v koronačasu je dekle iz Doline opisalo kot nekoliko bolj naporno predvsem zaradi velikega števila ur, ki so ga morali dijaki vsakodnevno preždeti pred računalnikom. Vsak dan so imeli namreč učne ure na daljavo, med katerimi so morali sedeti pred ekranom.