Navdušuje ga antika

»Klasiki smo kot velika družina,« je prepričan Simone Genzo, prvi izmed dveh odličnjakov na klasičnem liceju, ki je spregovoril za naš časopis. »Dva tedna pred maturitetnim izpitom smo dobili nalogo, da napišemo seminarsko nalogo na temo ljubezni v antiki, ki smo jo morali predstaviti na ustni preizkušnji,« je razložil odličnjak doma iz Doline in dodal, da so morali pri tem v poštev vzeti še odlomek iz Platonovega Simpozija ter Senekovo Medejo. Sam je v svoji nalogi med drugimi omenil še ljubezen v Homerjevi Ilijadi, ljubezen v Helenizmu, preko Teokritove 2. idile ter delo Plinija Starejšega Naturalis historiae, kot primer ljubezni do umetnosti in kulture.

Tema ljubezni v antiki je kakor nalašč sovpadala s tematiko letošnje noči klasikov, na kateri so dijaki uprizorili predstavo o osvajanju v antiki, ki jo je ob tej priložnosti spisal profesor Luigi Pulvirenti. »Noč klasikov je bila enkratna izkušnja, ki sem jo izkoristil tudi za opravljanje t. i. dela ob učenju,« je povedal Simone, ki je navdušen nad izkušnjo na klasičnem liceju, ki se je začela pred petimi leti. Trdi namreč, da človeku študij antike pomaga razumeti sedanjosti in odkrivati prihodnost s pogledom na preteklost:» Sprva mi je bilo na klasični nekoliko nerodno, saj je bil razred izredno majhen. Kaj kmalu pa sem se navezal na sošolce in doumel, da je bila ta zame idealna izbira.«