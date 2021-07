Navdušuje jo medicina

Pohvale ni pričakovala, je pa upala v stotico. Sabrina Geletti, ki je zaključni izpit na Liceju Franceta Prešerna (smer uporabne znanosti) opravila z najvišjo oceno, si bo od obdobja, ki ga je preživela na višji šoli, najbolj zapomnila izlete: »To so dnevi, ki se jih najlažje spominjamo,« je povedala. Pa tudi velikega pritiska, ki ga je doživela pred maturo, ne bo pozabila zlahka, niti občutka sproščenosti, ki jo je prevzel takoj po dokončanem izpitu. »Tisto je najlepše!«

Na maturi je Sabrina najprej predstavila svoj elaborat, v katerem je obravnavala tudi medicino. »Iskala sem neko temo, ki bi me res zanimala,« je razložila in dodala, da bi rada svoj študij nadaljevala na fakulteti za medicino. Glavna vsebina njenega elaborata je bilo jedrsko razpadanje. »To se uporablja tudi pri diagnozi in pri terapiji za rakasta obolenja,« je povedala maturantka.

Odličnjakinja se je vpisala na medicinsko fakulteto v Ljubljani, poskusila bo tudi opraviti sprejemni izpit v Trstu. Glede svojega nadaljnjega študija je pripomnila, da si res ne predstavlja, kaj vsega jo čaka v prihodnjih letih: »Ne vem, kako bi si lahko predstavljala univerzitetno življenje, zdi se mi popolnoma drugačno od šolanja.« Meni pa, da se ne bo udeležila Erasmusa in podobnih potovalnih programov oziroma študijskih izmenjav: »Potovanja v tujino me ne preveč zanimajo, všeč so mi naši kraji.«