Nazdravljali po uri zaprtja

Varnostni organi nadaljujejo z rednim nadzorom mestnega središča, kjer sicer mnogi spoštujejo pravila za zajezitev pandemije koronavirusa, so pa tudi izjeme. Tak je bil primer manjše skupine oseb, ki jih je patrulja tržaških karabinjerjev ustavila pred gostinskim lokalom. Za mizo so nazdravljali po 18. uri, ko je zaradi zajezitvenih ukrepov predvidena zapora javnih lokalov. Možje postave so oglobili upravitelja lokala v Ulici Malcanton, v neposredni bližini Velikega trga, ki jim je natočil pijačo ob 19.30. Lokal je bil sicer odprt, ker strankam ponuja dostavo na dom ali prevzem.