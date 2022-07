V gozdu za Medjevasjo že tri dni nihče ne miruje. Gasilci, člani civilne zaščite in gozdne policije so stalno na preži – eni prihajajo, drugi odhajajo, vedno pa je nekdo tam. »Stanje je tačas pod nadzorom,« je včeraj okrog 13. ure potrdil načelnik prostovoljcev devinsko-nabrežinske civilne zaščite Francesco Fattorello in v isti sapi dodal, da je sicer že na prosto oko še vedno videti, da se dim marsikje dviga. »Sanacija je v takih okoliščinah, ko je suša tako prizadela območje, komplicirana in zamudna. Na terenu je več naših ekip in kolegov iz vse Dežele FJK, ki so priskočili na pomoč. Dim se dviga malodane povsod, saj podrast s štori in korenikami tli dolgo in počasi, tako da bi sanacija pogorišča lahko trajala tudi več dni,« je ugotavljal, medtem ko je nebo nad njegovo glavo preletaval kanader. S helikopterjem, ki je stalnica na tem od ognja prizadetem delu občine, gasita pogorišče, tako kot vse ekipe na terenu – nenehno, od jutra do večera, že tri dni zapored.

Devinsko-nabrežinsko ekipo civilne zaščite, ki je v glavnem na območju Medjevasi dejavna v teh dneh, sestavlja kakih deset prostovoljcev – aktivni so v različnih izmenah, glede na razpoložljiv čas, ki ga vsak od njih ima, je zaupal sogovornik. »Našo ekipo civilne zaščite resnici na ljubo sestavlja veliko več prostovoljcev, takih pa, ki bi bili kvalificirani za gašenje gozdnih požarov, pa je dejansko deset.«Na vprašanje, kakšni so te dni občutki sredi gorečega Krasa, je zamolčal in vzdihnil. »Ne bomo popustili, čeprav močno občutimo utrujenost. Vsak od nas nekaj žrtvuje – že tri dni ne hodimo v službo in zanemarjamo družine, saj jih pozdravimo zjutraj in se z njimi spet srečamo pozno zvečer. Družine pa nas podpirajo in hkrati prenašajo v tej nelahki situaciji,« je še namignil.