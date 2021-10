Ne le brezplačni brisi, več vlaganja v varnost

Delo naj bo na prvem mestu, pandemija novega koronavirusa je delavcem in delavkam popolnoma zamajala tla pod nogami, zdaj pa jim pravice in dostojanstvo krati še Draghijeva vlada. Nekako tako bi lahko povzeli stališča skupine avtonomnih sindikatov, ki v ponedeljek na vsedržavni ravni napovedujejo splošno stavko. Protestu se bodo pridružili tudi v Trstu, kjer bo na Trgu Goldoni od 10. ure potekal shod. Podjetji AcegasApsAmga in Asugi sta sporočila, da bi lahko prišlo do motenj pri zagotavljanju storitev, tudi na okencih za stranke. Ravno tako podjetje Trieste Trasporti (TPL), ki na Tržaškem skrbi za javni potniški promet, obvešča, da bodo avtobusne povezave zagotovljene le med 6. in 9. uro ter 13. in 16. uro. Na morebitno stavko osebja so starše otrok opozorile šole.

Od prihodnjega petka postaja covidno potrdilo obvezno na vseh delovnih mestih. Sasha Colautti (Usb), Mario Verzegnas (Usi) in Davide Zotti (Cobas) pa razlagajo, da to ni glavni razlog za stavko. Za ponedeljkov datum so se namreč odločili že na začetku avgusta, ko je bil ta protikoronski ukrep šele v povojih in se je napovedoval le za menze podjetij. Do njega so nadvse kritični, poudarek pa želijo tržaški sindikalisti postaviti na stisko in negotove razmere vse več zaposlenih. Preveč je denimo nesreč ali celo smrti na delovnih mestih, odpuščanja iz službe so zdaj po daljši zamrznitvi spet dovoljena, številna podjetja se spopadajo s hudo krizo, mnogim preti odslovitev, vlada pa le zmanjšuje finančna sredstva in nikakor ne vlaga v prihodnost, so našteli. Vse več ljudi je pod udarom, industrijski sektor je na kolenih, so pristavili. Poleg hujših težav na delovnem trgu opozarjajo na slepo politiko na področju zdravstva in šolstva. V času pandemije so denimo v ospredju bile urgence in intenzivne nege bolnišnic, družinskih zdravnikov je vse manj, oskrba na domu peša. Tržaški avtonomni sindikati sicer opozarjajo tudi na skrb vzbujajoče stanje šole, šolska poslopja so vse bolj dotrajana, preštevilni nimajo urejenih delovnih razmer in pogodbe za nedoločen čas.

V tej splošni krizi – so še navedli sindikalisti – pa želijo vodilni politiki pozornost usmeriti drugam in so zato žarometi uprti le v covidno potrdilo. To – tako še Colautti, Verzegnas in Zotti – ni nikakršna rešitev za pereče vprašanje varnosti na delovnih mestih.

S cepljenjem se načeloma strinjajo, vendar ne sme to postati pogoj za vstop v službo. Namesto tega bi morala podjetja nase prevzeti stroške testiranja zaposlenih, menijo.

SPET SHOD PROTI POTRDILU

V ponedeljek se nekoliko kasneje, ob 14.30, v Trstu obeta tudi drugi shod, ki sicer nima nič skupnega z napovedano stavko. V mestu se je pojavilo več letakov, s katerimi pristaniški delavci in zaposleni pri vrsti drugih podjetij – med drugimi Trieste Trasporti, Wärtsilä, Illy, Fincantieri, Asugi, Salus, Genertel – pa tudi šolniki in občinsko osebje pozivajo k protestu proti uvedbi obveznega covidnega potrdila.

Med organizatorji je odbor No Greenpass. Udeležence pa vabijo, naj si nadenejo rumene brezrokavnike. Zbirališče bo pred kopališčem Ausonia, konec pa na Velikem trgu, kjer naj bi predstavnika protestnikov sprejel prefekt.