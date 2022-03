Ne motite sokolov selcev

Deželna gozdna policija je opozorila na gnezdo para sokolov selcev, ki se nahaja na steni Veliki raz v Dolini Glinščice. Na podlagi tega opozorila je župan Občine Dolina Sandy Klun izdal odredbo, ki bo veljala do 15. junija in omejuje dostop do območja, da ne bi obiskovalci motili ptičje družine.

Občina Dolina je upravljavec Deželnega naravnega rezervata Doline Glinščice, torej sme za zaščito habitatov in posebno dragocenih in redkih vrst določiti območja posebnega varstva, v katerih je mogoče prepovedati pohodniške, gorniške in druge dejavnosti, pojasnjuje občinska uprava. Sokol selec je namreč posebno dragocena živalska vrsta. Ob upoštevanju, da bi se morala doba parjenja, nesenja jajc in odraščanje mladičev vse do poleta zaključiti do 15. junija, se je torej pojavila potreba, da se v čim večji meri prepreči motenje sokolov selcev v tem zanje občutljivem obdobju.

Na podlagi odredbe bo do 15. junija veljala prepoved plezanja in spuščanja z vrha po plezalnih poteh stene, imenovane Veliki raz, in sicer na območju med potjo Veliki raz na zahodu in potjo Jama na vzhodu; obe poti sta vključeni v prepoved. Poleg tega je prepovedano dostopati do območja, ki leži med pešpotjo in kolesarsko progo Giordano Cottur ter vznožjem stene Veliki raz, natančneje na odseku med dostopom na istoimensko plezalno pot na zahodu in dostopom na plezalno pot Jama na vzhodu. Ravno tako velja v okolici tega območja popolna prepoved letenja brezpilotnih letalnikov (dronov) kakršnekoli vrste, velikosti in mase.

Sokoli potrebujejo v teh mesecih mir oziroma da ne vdiramo v njihovo zasebnost.