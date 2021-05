Ne odnašajte mladičev srn!

V zavetišče za živali ENPA v Ul. Marchesetti sta tudi letos prispela mladiča srne, ki so ju ljudje pripeljali po nepotrebnem. V obeh primerih so najditelji mislili, da se je malček izgubil in da potrebuje pomoč. Ni bilo tako.

Kot sporoča ENPA, so na podlagi analize iztrebkov ugotovili, da sta materi pridno hranili svoja mladiča. »Zdaj bo – kljub našim več kot dvajsetletnim izkušnjam – zelo zahtevno ju vzrediti in poskrbeti, da bosta samostojna in nezaupljiva do ljudi, kot se spodobi za vse divje živali,« so zapisali. Letos so samice skotile mladiče v prvi polovici maja, podnevi pa so slednji sami skriti v travi. Niso zapuščeni, matere se jim bodo pridružile tudi po večurni odsotnosti, dojijo jih ob zori in mraku. Kdor opazi mladiče, naj se tiho oddalji, ker se srna drugače ne bo približala, psi naj bodo na povodcu. Za morebitne dvome je na voljo telefonska številka 339 1996881 (od 8. do 20. ure).