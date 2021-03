Ne pločevini – človeku in okolju prijazna mobilnost

Svet se hitro spreminja. Če smo pred 30 ali 40 leti naše ozemlje načrtovali tako, da je bilo dejansko vozilom prijazno, se pravi, da smo stremeli zlasti za večjo in hitro mobilnostjo, stopamo danes korak nazaj. Mesta in vasi so natrpani s pločevino, ceste so nevarne, zrak je onesnažen – treba je prekiniti ta začarani krog in človeka oz. okolje ponovno postaviti v ospredje. Ena od koristnih poti, ki jih lahko uberejo občine, je snovanje t.i. načrtov za trajnostno urbano mobilnost (PUMS), ki si prizadevajo za vzpostavitev bolj primerne prometne infrastrukture in za spremembo navad ljudi.

Tega načrta so se lotili tudi v devinsko-nabrežinski občini, kjer sta odbornika za promet oz. infrastrukturna dela Massimo Romita in Lorenzo Pipan sestavila osnutek dokumenta, ki ga bo treba nadgraditi »na terenu, med ljudmi«. Včeraj sta smernice predstavila na zasedanju druge svetniške komisije, ki je pristojna za okolje, v prihodnje bo načrt romal v občinski svet. Da gre za prvi korak, ki namerava preučiti s pristojnim tehnikom na čelu občinsko območje in ponuditi nasvete, pravzaprav rešitve za potrebe, ki jih vsakemu nalaga nov življenjski slog, je dejal Pipan.

Sem sodijo ukrepi za zmanjšanje onesnaženja, hrupa, emisij toplogrednih plinov in porabe energije, za zagotavljanje občanom dostopa do javnega prevoza, za izboljšanje pogojev prometne varnosti, za učinkovitejši prevoz ljudi in blaga, za večjo privlačnost ozemlja, je dodal Romita. Česa se načrt loteva? Kolesarske mobilnosti in mobilnosti pešcev, intermodalnosti, zasebnega in javnega prevoza, cestne varnosti, parkirnih mest, logistike in distribucije blaga, inteligentnega transportnega sistema in optimizacije obstoječe infrastrukture in prometnih omrežij oz. analize morebitnih novih posegov.