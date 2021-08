»Ne pozabimo na mestne četrti«

»Z nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost (PNRR) lahko Trst ponovno stopi na državno politično sceno.« To je voščilo državnega podtajnika Demokratske stranke Giuseppeja Provenzana, ki je v soboto nagovoril prisotne na srečanju v kavarni Flavia. V podporo županskega kandidata Francesca Russa za listo Porto Franco je DS priredilo debato daleč od laskavih dvoran, kjer običajno potekajo uradna politična snidenja.

»Mestne četrti – namenoma ne uporabljam besede predmestje – niso samo spalnice. Čakajo na izboljšanje kakovosti življenja. DS se na volitve predstavlja s programom, ki postavlja v središče politike za družine, predvsem tiste, ki so socialno ogrožene in potrebujejo specifične storitve,« je v svojem pozdravu Provenzanu povedala senatorka Tatjana Rojc.

Nekdanji minister za teritorialno kohezijo je z veseljem pozdravil izbiro stranke, ki je srečanje priredilo v mestni četrti, »lokalna politika namreč ne sme biti namenjena samo središčem mest. V pogovor treba vključiti vse tiste skupnosti, ki jih je politika do danes zanemarila.«

Debato, ki jo je uvedla tajnica DS Laura Famulari, je zaključil Francesco Russo. Županski kandidat za listo Punto Franco je mnenja, da se DS ponovno približuje ljudem in oddaljuje od politike podpiranja višjih družbenih slojev. Stranka je danes simbol povezave z Evropo in njenimi prebivalci, »sedanja uprava pa je izgubila stik z občani in cilja le na razvoj zgodovinskega središča, kjer lahko v božičnem času uživamo v prelepi praznični osvetljavi. A vsak trg in vsaka četrt so središče mesta.«