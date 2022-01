Ne prezirajmo ljudi, ki trpijo

Nekoliko drugače, pa vseeno občuteno. Odbor za mir in solidarnost Danilo Dolci je ob današnjem svetovnem dnevu miru priredil shod za mir. Ne običajnega pohoda, saj v danih epidemioloških okoliščinah slednjih ni bilo mogoče prirejati.

Organizatorji in nekaj udeležencev se je v popoldanski vlažni megli z mavričnimi zastavami zbralo ob železniški postaji, kjer so postavili venec v spomin na žrtve trpljenja. S pogledom uprtim na mogočno poslopje tržaškega silosa, se je Luciano Ferluga spomnil italijanskih veteranov, ki so prestali ujetništvo v Avstriji, deportiranih, ki so jih v vagonih pošiljali v nemška taborišča, iz katerih se mnogi niso več vrnili. Po drugi svetovni vojni so na vrsto prišli begunci iz Istre, danes pa migranti, ki hrepenijo po življenju in po balkanski poti prihajajo v naše mesto. »Tako kot turška družina, ki je v želji po boljšem življenju stopila v reko Dragonjo, v vodah katere je utonila le desetletna deklica ...«

Premaknili so se še na Trg Libertà, kjer so prostovoljci združenja Linea d’ombra delili prvo pomoč šesterici afganistanskih in pakistanskih mladih mož. »Ljudje bežijo pred vojno in lakoto, bežijo pred napovedano smrtjo, naše mesto, pravzaprav naše oblasti pa jih prezirajo, ne zmenijo se zanje,« je dejal Ferluga. Člani združenja so prebrali sporočilo papeža Frančiška, v katerem apelira, naj se rešimo individualizma in naj roko ponudimo drugemu.