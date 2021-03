»Ne smemo se zadovoljiti z malim«

»Leta minevajo in postopna predaja štafetne paličice je nedvomno naravni korak oz. odgovor na zahteve sodobnega časa,« namigne v pogovoru Vladimir Nanut, po rodu iz Štandreža, ki je pred 32 leti ustanovil mednarodno uveljavljeno visoko menedžersko šolo MIB, ki ima svoj sedež na tržaškem Frnedu. Ravno toliko časa je bil tudi njen znanstveni direktor, pred dnevi pa je na zasedanju upravnega odbora mesto prepustil enemu od svojih prvih študentov, medtem ko sam ostaja glavni izvršni direktor šole.

Lahko bi rekli, da prepuščate prostor mlajšim.

Prav je, da mlajši prevzamejo vodilne funkcije. Andrea Tracogna, ki me bo nasledil, je bil moj študent, ki je že skoraj trideset let je ob meni, tako da prepuščam njemu snovanje prihodnosti. Zadnjih deset let sem se že nekoliko umaknil od funkcije znanstvenega direktorja, tako kot tudi od univerze in nimam časa, da bi študiral dalje. Znanje danes izjemno hitro napreduje in sprememb je ogromno v digitalni dobi, sam pa pripadam generaciji, ki težje dohaja razvoj tehnologije.

Sicer se ne umikate, pač pa prevzemate kot izvršni direktor nove zadolžitve. Katere bodo to?

Poverjena mi je naloga, da skrbim za strategije šole in ohranjam stike z ostalimi institucijami. V prihodnje moramo namreč gledati širše in preseči obstoječe dimenzije. Konkurenca je neusmiljena, tako da se ne smemo zadovoljiti z malim: pridobiti je treba večjo finančno moč in utrditi pozicijo na mednarodnem trgu.