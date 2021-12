Necepljeno osebje nima več vstopa v šole, vrtce in jasli

Necepljeno osebje od srede nima več vstopa v šole vseh stopenj. Veljati bo začelo novo določilo, ki uvaja novi pogoj tudi v šolstvu, vključno s predšolskim področjem. Pristojna tržaška občinska odbornica Nicole Matteoni je zagotovila, da je vse nared in da ne bo nikakršnih zapletov pri preverjanju vzgojiteljic in drugih. Kar 90 odstotkov osebja se je cepilo, tako da ne predvidevajo večjih težav pri zagotavljanju storitev, je poudarila.

V zadnjih tednih so zabeležili večji porast okužb z novim kornavirusom, hujših skrbi pa v tržaškem občinskem odboru nimajo. Dnevno povprečje zaprtih oddelkov ne presega 10 odstotkov, podatki pa se nanašajo na skupno 107 oddelkov vrtcev in 36 jasličnih skupin. Položaj je kar zapleten in kompleksen, ni skrivala odbornica Matteoni. Izogniti pa se hočejo prekinitvi dejavnosti in čim več malčkom omogočiti, da lahko tudi v primeru kake okužbe vseeno prihajajo v jasli ali vrtec.