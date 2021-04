Ob izstopu Furlanije - Julijske krajine iz seznama rdečih dežel so se šolska vrata ponovno odprla za dijakinje in dijake drugih in tretjih razredov prvostopenjskih srednjih šol ter za vse razrede drugostopenjskih srednjih šol. Upanja, da bi se tokrat ne borili s karantenami, ne manjka, pogoji, katerim morajo šole pristati pa so včasih neznosni.

Na Državnem izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana so se na primer odločili, da bodo s poukom v živo začeli dan kasneje oz. jutri. »Delamo v nesprejemljivih pogojih. Šole so kompleksne organizacije, katerih delo zaobjema veliko število uslužbencev in dijakov,« je izjavil ravnatelj zavoda Primož Strani, »predvsem, ko imaš več lokacij in težave s prostorsko stisko. Spreminjanje pandemičnega režima iz dneva v dan je nesprejemljivo. «

Šolskemu zvoncu so danes prisluhnili na liceju Franceta Prešerna. »Dijaki so v tistem življenjskem obdobju, ko jim je vsako doživljanje zelo pomembno, vse pa je v najstniških letih na prvi pogled težje,« je spomnila ravnateljica Loredana Guštin, ki opaža, da je med mladimi porasla potreba po psihološki pomoči.

Točno ob 8. uri je danes stopila na humanistični in družbeno-ekonomski licej Antona Martina Slomška prva skupina dijakov. »Vsi spoštujejo pravila tudi v razredu, malico pojedo vsak za svojo mizo, med sabo pa se strogo držijo medosebne razdalje. Na nove primere okužb smo na šoli pripravljeni. Lani in letos smo se naučili velike fleksibilnosti. Negotovost je edina stalnica, ki nam jo pandemija ponuja,« je izjavila ravnateljica Eva Sancin.