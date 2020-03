Negujmo morsko bogastvo in tradicijo

V sejni dvorani devinsko-nabrežinskega občinskega sveta se je v sredo sestala konzulta za morje, ki jo vodi občinski odbornik za okolje Massimo Romita. Za mizo so sedeli ribiči, ribogojci in školjkarji, katerim so odbornik pa tudi županja Daniela Pallotta, predsednica občinske komisije za okolje Chiara Puntar, odbornik za infrastrukturna dela Lorenzo Pipan in svetnik GIuliano De Vita prisluhnili – seznanili so jih s težavami, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, s problematikami, povezanimi z morskimi dejavnostmi, obravnavali pa so tudi deželne operativne protokole in debatirali o prihajajočih evropskih razpisih za pomorstvo in ribištvo.

Srečanja, ki ga je sklicala občinska uprava, so se udeležili zastopniki združenj Legacoop FVG, Fedagripesca FVG, Cogiumar, Mi.Mar., Valle Ca' Zuliani, Agci Agrital Associazione Generale Cooperative Italiane in ribiškega konzorcija Tržaškega zaliva. Med prednostnimi točkami srečanja je bil predlog pristopa k projektu aMare Fvg, ki ga vodi Dežela FJK in h kateremu so doslej že pristopili Sistemska pristaniška uprava za vzhodni Jadran, tržaško pristaniško poveljstvo, deželna agencija za okolje Arpa, Občina Trst, družba AcegasApsAmga, podjetje HestAmbiente Srl in številna priznana okoljevarstvena združenja, združenja potapljačev, ribiška, navtična in pomorska društva.

Cilj projekta aMare Fvg, ki je zaenkrat omejen le na Tržaški zaliv, je primerno ravnanje z odpadki, na katere naletijo na primer ribiči ali jadralci sredi morja oz. združenja prostovoljcev med čistilnimi akcijami morskega dna ali plaž. Material, ki ga bodo našli v morju oz. na morskem dnu, bodo lahko pobrali ter prenesli na kopno in odvrgli na za to določena območja, kjer bodo postavljeni zabojniki z logotipom projekta aMare Fvg. To bo omogočilo preverjanje odpadkov, se pravi njihovo količino in pa tipologijo, tako da se bo potem lažje prišlo do njihovega izvora in ukrepalo za njihovo omejitev.