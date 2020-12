Nekakšen Pariz v malem

Pri založbi Infinito edizione je pred kratkim izšla knjiga La Piccola Parigi tržaškega pisatelja Massimiliana Albertija. Publikacija je učinkovit poklon enemu izmed res številnih biserov, ki so očem mnogih še vedno skriti v predmestjih marsikaterega evropskega mesta. S svojimi značilnimi ozkimi uličicami in nizkimi ter preprostimi zgradbami. Tako kot v pariškem Montmartru, se tudi v našem čudovitem in edinstvenem Trstu skriva več takih majhnih hišic – zrasle so druga ob drugi in spominjajo na pariški bohemski duh, vendar daleč od noči, ki so značilne za Moulin Rouge ali Le Chat Noir.

Ne, ne, v Trstu ni nobenega kankana. Iz hiš v ozkih uličicah je »slišati« le zgodbe o ljudeh, o osamljenih osebah na tem pozabljenem mestnem koncu. Osebah, ki odidejo, a se včasih tudi vrnejo. Zgodbe nogavic, ki visijo ob ognju, in sila vlažnih notranjih dvorišč. Zgodbe ljubezni in prijateljstva, kot je tista med Lorenzom in Marie Jeanne. Ali zgodba o norem Willyju Boyu in njegovem vzklikanju »pen pen« v nebo. Zgodbe o Tulliu in Christianu, o mačku Bennyju in muci Marii, o čarovnici skušnjave in morilki Brown Sugar. Pa še zgodbe o mami Rosalii, o igralni karti zalepljeni na steni skrite ulice. In seveda zgodba o pozabljeni mestni četrti med novimi, sodobnimi in vse višjimi stavbami. To je tržaški mali Pariz, ki ga je na straneh svoje knjige ujel Alberti.