Nekatera brez zavarovanja že več kot leto dni

Pojav vozil brez zavarovanja, ki jih kar zapustijo na javnih ulicah, narašča: tako ugotavljajo karabinjerji, ki stalno spremljajo položaj na tržaškem ozemlju. Zadnja nič kaj spodbudna vest na tem področju je sporočilo, da so pripadniki operativnega oddelka karabinjerskega poveljstva v Ul. Hermet v zadnjih dveh mesecih odkrili in zasegli 16 avtomobilov oz. motornih koles, ki so bili že dalj časa parkirani na raznih ulicah in katerih zavarovanje je zapadlo, v nekaterih primerih tudi že pred več kot letom dni. Odgovornim za tako početje so naložili kazni za skupnih približno 14.000 evrov, v večini primerov pa so lastniki potem poskrbeli, da so vozila prepeljali na odpad.