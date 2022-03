Nekatere police trgovin že prazne

V zadnjih dneh so se na različnih družbenih omrežjih pojavile objave uporabnikov, ki so ob obisku trgovine in nakupovanju živil opazili, da na policah primanjkuje moke, testenin, sladkorja, olja. Veliki trgovci zagotavljajo, da potrošnikom za zdaj ni treba skrbeti in da je zalog osnovnih živil dovolj. In tudi da izpada pri dobavi hrane ne pričakujejo. Obenem pozivajo potrošnike, naj ne podležejo kompulzivnemu nakupovanju, saj ni nobene potrebe, da bi doma ustvarjali večje zaloge hrane.

Za pojasnila, če opažajo povečano povpraševanje po nekaterih vrstah izdelkov, smo se obrnili na vse večje trgovce v tržaški občini. Direktor Conada na Opčinah Paolo Kalc je dejal, da v zadnjih tednih opažajo večje povpraševanje po nekaterih izdelkih. Razloga za to sta dva, je dejal sogovornik. Eden je povezan z brezplačno reklamo, ki jo je openski Conad pred kratkim imel v eni od slovenskih revij, v kateri je avtor članka primerjal cene izdelkov v Italiji in v Sloveniji. »Iz članka je izšlo, da so pri nas cene testenin, olja, riža in še nekaterih drugih izdelkov veliko nižje kot pri slovenskih trgovcih. Od takrat smo zabeležili veliko večji obisk slovenskih potrošnikov, ki kupujejo velike količine izdelkov,« je povedal sogovornik. Drugi razlog pa je povezan z vojno v Ukrajini in bojaznijo naših strank, da bi zmanjkalo živil. Ta strah je povsem odveč, je zagotovil Kalc, ki ne namerava omejiti nakupa na količine.

To so v preteklih dneh storili v Desparjevih supermarketih, v katerih so omejili nakup sončničnega, arašidovega in koruznega olja, se pravi nakup rastlinskih olj, ki se uvažajo zlasti iz Ukrajine. Potrošniki lahko kupijo največ dve plastenki.