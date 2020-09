Izbruh koronavirusa in njegovo širjenje po svetu sta zadala hud udarec napovedim svetovne rasti v letu 2020. Ker se stopnja nevarnosti z okužbo v poletnem času ni zmanjšala, se gospodarstvo še ne bo kmalu začelo pobirati. Turbulentni časi prinašajo veliko negotovost, meni ameriški ekonomist Jeffrey Sachs, ki bo na znanstveni prireditvi Esof2020 predaval o gospodarskih posledicah pandemije.

Z ameriškim ekonomistom, ki je bil v preteklosti tudi svetovalec generalnega sekretarja ZN Kofija Annana, velja pa tudi za enega največjih ekspertov na področju trajnostnega razvoja in boja proti revščini, smo si preko elektronske pošte pisali v preteklih dneh. Na intervju s Primorskim dnevnikom je pristal z velikim veseljem. In v ameriškem neposrednem slogu odgovoril na vprašanja, ki zadevajo aktualno krizo. Pri tem pa kar nekajkrat brez dlake na jeziku ošvrknil ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Kako se soočamo s pandemijo koronavirusa?

Nekatere države v azijsko-pacifiški regiji (vključno s Kitajsko, Japonsko, Južno Korejo, Tajvanom in Vietnamom) so se odlično izkazale in delež umrlih za covidom-19 obdržale pod 10 ljudi na milijon prebivalcev. V nasprotju s temi državami se je v Italiji delež umrlih povzpel na število 581 na milijon prebivalcev, ZDA beležijo 534 mrtvih na milijon prebivalcev. Osebno menim, da so se vzhodna Evropa, ZDA in Latinska Amerika izredno slabo izkazale v prizadevanjih za zajezitev epidemije.

V nekaterih državah je epidemija dejansko izšla iz rok. Bomo v prihodnosti še lahko zaupali politikom in v njihovo sposobnost dolgoročne ekonomske stabilizacije?

Nekateri politiki so v tej krizi pokazali, kako nesposobni so. Ostali so popolnoma brez samodiscipline, ki je še kako potrebna, če se želimo pandemije lotiti na pošten način in brez laži. Med takšnimi politiki je tudi ameriški predsednik Donald Trump. Motili bi se, če bi verjeli besedam, ki jih ta človek izgovarja. V ZDA je zaradi novega koronavirusa umrlo več kot 185 tisoč ljudi. Vse prej kot pozitiven rezultat. A kaj, ko ameriški predsednik te alarmantne številke ignorira.