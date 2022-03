Nekdanja Koperativa na Proseku zapira vrata

Prosek te dni izgublja še eno trgovino. 1. aprila bo zaprl vrata Mini Market, nekdanja Koperativa. Pandemija, gospodarska kriza in podražitve zadnjih mesecev so strle napore in spodrezale finančne temelje mladega podjetnika, ki je pred šestimi leti prevzel upravljanje trgovine, da mu ni preostalo drugega kot zaprtje.

Andrea Ferraro se je ob prihodu na Prosek lotil dela z velikim elanom in navdušenjem. Zgodovinska Koperativa se je s propadom Delavskih zadrug le z velikansko težavo rešila najhujšega. Ferraro ji je vdahnil novo življenje in preprečil, da bi na tistem koncu vasi, ob cesti, ki pelje proti Križu, nasproti Kulturnega doma Prosek - Kontovel, ostali brez trgovine z jestvinami. »Prva štiri leta so bila uspešna,« se je spominjal pred dnevi. »Domačini so cenili naš trud in napor, da bi ohranili trgovino pri življenju. Prihajali so, kupovali. Kazalo je, da se bo investicija obnesla in da bo mogoče z obratom gospodarsko shajati.«

Potem pa ... Prišla je pandemija, ki je dolgo časa ljudi prikovala na domove. Mnogo odjemalcev je zbolelo, mnogih, predvsem starejših, tistih, ki so bili vsakodnevni kupci, ni več. Vse to se je začelo poznati. Potem je še bližnja banka Unicredit zaprla svojo proseško poslovalnico, kar je tudi negativno vplivalo na Mini Market. »Zaprtje banke smo občutili vsi trgovci s tega območja vasi,« je pojasnil Ferraro. »Unicredit je velika banka. Ko je delovala v vasi, so ljudje, tudi tisti s Krasa, prišli v banko, opravili svoje in izkoristili postanek za nakup v trgovini, ali za kavo v bližnjem baru. Po zaprtju poslovalnice teh običajnih klientov ni bilo več, odšli so na Opčine. Tako je naša trgovina izgubila kakih 30 odstotkov kupcev, kar ni malo,« je izračunal mladi podjetnik.