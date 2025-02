Nekdanja proseška klavnica še brez lastnika

Proseška klavnica je bila včeraj ponovno predmet javne dražbe. Podobno kot pred enim letom pa se tudi tokrat nihče ni odzval. Izklicna cena je bila letos 411.111 evrov (lani nekoliko nižja, 403.050 evrov, čeprav so napovedovali pocenitev) za nepremičnino, ki je vredna najmanj pol milijona evrov.

Stavba je zapuščena, čeprav je lastnik podjetja MPQ Domenico Scandinaro pred stečajem prenovil prostore. Dejavnost je v njih potekala do pred štirimi leti. Morda pa je prav namembnost to, kar potencialne bodoče lastnike odvrača od nakupa. Vsaka soba je namreč prirejena potrebam klavnice in prodaji ter shranjevanju mesa. »Poslovni objekt je zelo specifičen,« je povedal računovodja in upravitelj dražbe Giuseppe Alessio Vernì, »a ni potreben večje obnove, če bi se kdo odločil za vodenje klavnice.«

Če pa bi si kdo želel stavbi spremeniti namembnost, pa bi jo moral v celoti prenoviti. »Dva potencialna kupca sta se sicer oglasila, a očitno ni bilo dovolj zanimanja, da bi se s ponudbo predstavila na dražbi,« je še dodal Vernì, ki je sicer napovedal, da bo cena na naslednji dražbi, katere datum še ni znan, nižja.