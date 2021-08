Nekdanja vojašnica v Rojanu leta 2022 z novo podobo

Na območju nekdanje vojašnice prometne policije Emanuele Filiberto v Rojanu stroji delajo na polno paro, dan in noč. Po nekajletnem mirovanju so z dolgo pričakovano obnovo 7700 kvadratnih metrov ponovno začeli aprila letos, ko je Občina Trst dela oddala podjetju ITI Impresa generale iz Modene.

Po treh mesecih intenzivnega dela nekaj novega že nastaja. Postavljeni so železni drogi in kmalu se bo začelo kopanje za ureditev pet metrov globoke kletne parkirne hiše. Temelji poslopja, v katerem bodo delovale otroške jasli, pa že stojijo.

»Ureditev območja bo za Rojan pomenila pravo prekvalifikacijo četrti. Ustvarili bomo 99 parkirnih mest v parkirni hiši, nekaj pa jih bo tudi na ulici. Otroške jasli bodo sprejele 60 malčkov in imele bodo svoje dvorišče z vrtom. Zunanje zidove bodo porušili in nastalo bo zeleno urbano območje z igrali ter površina, namenjena hišnim ljubljenčkom in njihovim gospodarjem,« je danes dopoldne na gradbišču dejala Elisa Lodi, pri občinski upravi pristojna za infrastrukturna dela, ki si je območje ogledala skupaj z županom Robertom Dipiazzo in odbornikom za nepremičnine Lorenzom Giorgijem.

Z deli naj bi po besedah podjetja ITI končali julija 2022, leto kasneje od predvidenih napovedi izpred štirih let. Celoten načrt znaša 7,8 milijona evrov, katerih tri četrtine je prispevala Dežela Furlanija - Julijska krajina, 1,2 milijona italijansko ministrstvo za infrastrukturna dela iz programa za urbano prenovo PRUSST, ostalo pa tržaška občina.