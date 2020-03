Nekdanji študent podaril Tržačanom 4000 zaščitnih mask

Kitajec, ki je pred leti obiskoval poslovno šolo Mib v Trstu, je Tržačanom podaril 4000 kirurških zaščitnih mask. Kot študent univerze v kitajskem mestu Guangzhou je Walter Yu leta 2014 opravil mednarodni magistrski študij za poslovanje. Študentsko izmenjavo je doživljal nadvse pozitivno. V teh dneh pa se je profesorjev, sošolcev, osebja in celega mesta spomnil s posebnim darilom. Preko poslovne šole je namreč posredoval dragoceno pošiljko, 4000 obraznih kirurških mask izdelanih na Kitajskem v skladu z evropskimi predpisi, ki bodo v naslednjih dneh pristale na sedežu civilne zaščite tržaške občine, pri lokalni policiji v Ulici Revoltella.

»MIB je v tem obdobju zaradi ukrepov zoper širjenje okužbe s koronavirusom prekinil didaktično dejavnost,« je pojasnila Victoria Plez, vodja programa na visoki šoli, »zato smo se v soglasju z Yujem odločili, da bomo pošiljko podarili vsem občanom.«

Tržaški župan Roberto Dipiazza se je mlademu Kitajcu uradno zahvalil »za izkazano solidarnost do našega mesta. Tako dejanje dokazuje, da so odnosi, ki jih ima Trst s Kitajsko nadvse pozitivni ne le na ekonomskem nivoju.«

Župan se je poleg tega zahvalil Victorii Plez in osebju poslovne šole. Zahvale so kitajskemu donatorju posredovali tudi poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi, njegov namestnik in vodja civilne zaščite Paolo Jerman ter koordinatorka civilne zaščite Milvia Chersi, ki skrbijo za upravljanje pošiljke.