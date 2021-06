Nelogične meje tržaških rajonov

Vanj spadajo golf igrišča pri Padričah, kdor živi sto metrov od svetoivanskega sedeža rajonskega sveta za Sv. Ivan, Kjadin in Rocol pa mora za katerokoli prošnjo, zahtevo ali pritožbo romati do Grete. Občina Trst bi morala ponovno začrtati rajonske meje, opozarja Alessandra Richetti, predsednica omenjenega rajonskega sveta, ki se v vrstah Gibanja petih zvezd zdaj poteguje za mesto tržaške županje.

Nesmislov je veliko, razlaga. Staro zgodovinsko jedro Katinare je denimo del njihove domene, novejše gradnje s katinarsko bolnišnico vred pa odgovarjajo sedmemu okrožju, se pravi tistemu, ki vključuje Škedenj, Sv. Ano, Čarbolo, Naselje sv. Sergija, Judovec in Katinaro (ali bolje del nje). Občina Trst je prošnjo kljub nekajletni zamudi delno uslišala. Ta teden so morali rajonski sveti glasovati, ali se strinjajo s predlagano spremembo. Izraziti so se morali, ali dovolijo, da se rajonski svet za Rojan, Barkovlje, Greto, Kolonjo in Škorkljo odpove 44. volilni enoti, to je območju med Ul. Verga nad zgornjim delom svetoivanskega parka in cerkvijo Sv. Frančiška v Ul. Giulia. To bi prešlo pod šesto svetoivansko in zemljepisno bližje okrožje, s tem pa bi se pri Sv. Ivanu tudi povečalo število rajonskih svetnikov, od sedanjih dvanajst na dvajset. »V poštev je sicer prišla le ena izmed številnih točk. Predlagali smo širše zasnovano prenovo, s katerim bi rajonski sveti pridobili na moči, saj so trenutno le posvetovalni organi,« pove.