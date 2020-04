Neobičajna velikonočna maša v prazni Stolnici sv. Justa

Neobičajno tiho je včeraj bilo v Stolnici sv. Justa, ko je včeraj tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi daroval velikonočno mašo. Vernikov ni bilo zaradi predpisov ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, ki prepovedujejo javne dogodke, med katere spadajo tudi verski obredi, toda velikonočno mašo so v živo predvajali na radijskih valovih, pa tudi na televiziji.

Crepaldi je v homiliji uvodoma spregovoril o bolečem trenutku, ki ga naša družba prestaja v boju z novim koronavirusom, in obžaloval, da mora maševati v prazni stolnici. Citiral je besede sv. Avguština, ki je dejal: »Gospodovo vstajenje je naše upanje.« Vrednoto upanja je Crepaldi v homiliji povezal s sodobnim časom in dejal, da velika noč predstavlja gotovost, da bo zlo na koncu vendarle premagano, pa čeprav še vedno povzroča veliko hrupa in škode. »Na koncu življenje in ljubezen zmagata,« je dejal tržaški nadškof.

Omenil je še smrt in trpljenje, ki ju neusmiljeni virus seje v družbi, pri čemer je posebno misel namenil otrokom, ki so prikrajšani šolanja in druženja z vrstniki, starejšim občanom, ki so še bolj osamljeni kot sicer; besedo je zaradi zaskrbljujoče slike, ki jo na obzorju izrisuje koronavirusna gospodarska kriza, namenil še številnim delavcem, ni pa pozabil niti na revne, katerim grozi še večja marginalizacija kot v navadnih časih.