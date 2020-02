Neofašistično plakatiranje sprožilo množičen odziv

Mir, spoštovanje in sožitje – to so vrednote, v katerih se prepoznava demokratična družba, ki se je ob 18.30 zbrala v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Več kot 350 ljudi se je zgrnilo v dvorano in s svojo prisotnostjo izkazalo, da ne pristaja na provokacije, kakršna je bila akcija pripadnikov neofašističnega gibanja CasaPound, ki so v noči na ponedeljek, torej na predvečer dneva spomina na žrtve fojb in eksodus, več krajev v Italiji (med temi tudi Boljunec, Opčine in Milje) prelepili s plakati, na katerih je pisalo, da so bili Titovi partizani podleži in morilci.

Po glasbenem uvodu s partizansko pesmijo Svobodna Slovenija, za katero je prispeval Pihalni orkester Breg, je prisotne nagovoril dolinski župan Sandy Klun, za njim še Gabriella Zubelli in nekdanji župan Doline Boris Pangerc. Demonstracija se je sklenila s himno Vstala Primorska.