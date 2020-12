»Neposreden stik s stranko je nezamenljiv«

Tako kot večina italijanskih lokalnih gospodarskih združenj, je tudi tržaška zveza trgovcev pretekli teden pristopila k vsedržavni akciji v podporo manjšim podjetjem Kupim blizu doma, kjer sem doma in pozvala Tržačane, naj za božična darila in druge nakupe stopijo v manjše trgovine v mestnih četrtih in predmestjih.

Zakaj pa bi moral potrošnik, ki prav tako doživlja krizo, stopiti do majhne trgovine, kjer so cene včasih višje in je izbire manj? Na vprašanja so odgovarjali trgovci pri Sv. Jakobu – Chiara Iesu iz trgovine za otroke in mamice Professione mamma, Linda Maria Brioschi iz knjigarne in papirnice pri cerkvi, upraviteljica trgovine obutev Flora, Francesco Verh iz istoimenske trgovine športnih oblačil in Manuel Trampuz, ki upravlja trgovino s sadjem in zelenjavo v Istrski ulici. Slednji menijo, da bi morale stranke izbrati manjše trgovine nedvomno zaradi odnosa do kupcev in neposrednega stika, ki ga ni, če kupuješ na spletu. Manjši trgovci poznajo kakovost in značilnosti blaga in se lahko kupcem posvetijo ter jim svetujejo, kaj naj izberejo.

V manjše trgovine vstopajo tudi starejši ljudje, ki se radi pri prodajalcu ustavijo, z njim poklepetajo, blago pomerijo in ga po potrebi zamenjajo. Ljudje bi morali v tem obdobju kupovati v manjših trgovinah, ker je koronavirus trgovce potisnil v globoko krizo. Nakup v manjših trgovinah je temeljnega pomena za razvoj lokalnega gospodarstva, predvsem pa za izboljšanje kakovosti življenja v mestnih četrtih. Marsikateri kupec, ki je med prvim valom pandemije prvič obiskal kako malo trgovino, ji je potem ostal zvest tudi v nadaljevanju, saj bo tudi točno vedel, od kod prihaja blago.