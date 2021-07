Neroden poskus bega

V petek, 2. julija, so redarji tržaške lokalne policije v Ul. Parini opazili parkirano vozilo, ki je bilo že približno mesec dni na seznamu ukradenih vozil. Redarji so počakali na kraju v upanju, da se bo kdo približal avtomobilu. Imeli so srečo, saj sta čez nekaj časa v vozilo stopila dva moška in se odpeljala. Redar v civilu je skušal takoj ustaviti avtomobil, voznik pa se ni odzval na ukaz. Poskušal je zbežati in pri tem nerodno trčil v dva parkirana avtomobila. Zatem se je z veliko hitrostjo odpeljal naprej po Ul. Pascoli, beg pa je ustavila druga enota lokalne policije. Moška sta še zadnjič poskusila zbežati, redarji pa sta ju kljub njunemu upiranju izvlekli iz avtomobila in ju prepeljali v kasarno v Ul. Revoltella. Redarji so moška identificirali: voznik avtomobila je 41-letni K.D., ki je že imel opravka s policijo. Moškemu so odredili hišni pripor zaradi upiranju silam javnega reda, obtožen pa je tudi kraje vozila. Avtomobil so medtem redarji vrnili lastniku, položaj drugega moškega, ki je bil med begom v avtomobilu, pa še preučujejo.