Nesreča med Gabrovcem in Saležem

Na pokrajinski cesti št. 6 med Gabrovcem in Saležem je včeraj zjutraj okoli 5.45 prišlo do prometne nesreče: avtomobil je iz še nepojasnjenih vzrokov končal v zid. Pri tem se je poškodovala voznica, ki je ostala tudi ukleščena v poškodovanem vozilu. Zaradi tega so morali openski gasilci, ki so prišli na prizorišče, uporabiti posebne klešče, s katerimi so razrezali pločevino vozila, da so lahko ranjeno žensko izvlekli iz le-tega. Reševalci službe 118 so nato ranjenko prepeljali v katinarsko bolnišnico, gasilci pa so zavarovali območje. S preverjanjem okoliščin nesreče se ukvarja policija.